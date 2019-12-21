Житель Гомеля одолжил «под бизнес» почти 50 тысяч долларов и попытался скрыться

В Национальном аэропорту Минск 18 декабря был задержан 27-летний житель Гомеля. Мужчина планировал улететь в Ереван, но не прошел регистрацию, так как находился в розыске по подозрению в особо крупном мошенничестве.

Фото: МВД Беларуси

В главном управлении уголовного розыска МВД рассказали, что с потенциальными кредиторами он познакомился осенью 2018 года и весной 2019 года на интернет-форумах: представлялся успешным бизнесменом и предлагал сотрудничество. Заемщик обещал вернуть валюту и проценты из прибыли, которую якобы планировал получить. В одном случае — от поставок стекольной продукции в Россию, в другом — от сделок на крипторынке.

Потерпевшие — 30-летний минчанин и 29-летний житель Мозыря — одолжили новому знакомому 48,5 тысяч долларов. По их словам, вложиться «в дело» побудило желание легко заработать, а фотографии подозреваемого из соцсети (дорогие курорты, аксессуары, одежда, вещи и т.д.) убеждали в его солидном статусе. В итоге мужчины оказались жертвами нехитрой аферы, а их деньги фигурант потратил на турпоездки.

Когда наступал оговоренный срок возврата денег, молодой человек просил отсрочку и дополнительный заем под больший процент. Чтобы убедить кредиторов в успешном развитии бизнеса, как-то он вернул им по 5 тыс. долларов. Правда, валюта была взята из займа одного из потерпевших.

В конце концов, обманутые обратились в милицию. Сыщики провели проверку и передали материалы следователям. По фактам мошенничества были возбуждены уголовные дела. Узнав об этом, подозреваемый решил скрыться за рубежом, но был задержан и водворен в ИВС.

P.S. Сотрудники уголовного розыска, проверяя его причастность к подобным преступлениям, вышли на жительницу Гомеля. По ее словам, она также поддалась на уговоры земляка — оформила кредит на 2 тыс. долларов и передала ему деньги. Сейчас этот факт проверяется.