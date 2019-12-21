В канун Нового года и Рождества иммунолог посоветовал не нажимать на мандарины
Так сложилось, что у нескольких поколений людей Новый год ассоциируется с ароматом мандаринов и елки. В советские времена как раз к Новому году доезжал урожай мандаринов из Закавказья. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил о неоднозначности мандаринов.
«У людей, которые предрасположены к аллергическим реакциям, мандарины, как и вообще цитрусовые, могут вызывать не очень приятные последствия. Цитрусовые относятся к продуктам, которые сами по себе бывают аллергенными. Человек, у которого аллергия на цитрусовые, быстро это поймет: съест маленькую дольку, и его «обсыпет». Плюс к этому в состав цитрусовых, особенно мандаринов, входят вещества, которые вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию — это реакция, которая дозозависимая. То есть ты съел 1-2 мандарина — ничего не будет, съел килограмм — «обсыпался». При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий. Если у человека был, например, атопический дерматит, обострение основного заболевания более вероятно», — предупреждает Андрей Продеус на портале
Чтобы не допустить серьезных аллергических реакций, врач не советует давать мандарины детям до трех лет. После трех можно, но важно следить за индивидуальной реакцией. Многие дают детям мандарины (да и сами не прочь себя ими побаловать) ради витамина С. Однако это не более, чем миф — этого витамина в мандаринах меньше, чем во многих других продуктах.
«В 100 граммах мандаринов содержится примерно 44% суточной дозы витамина С. В 100 граммах болгарского перца – 300% суточной нормы. Проще съесть 35 граммов болгарского перца и обеспечить себя суточной дозой витамина C, чем съесть 250 граммов мандаринов, от которых может быть потенциальная аллергическая реакция», — заключил медик.