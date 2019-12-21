В канун Нового года и Рождества иммунолог посоветовал не нажимать на мандарины

Так сложилось, что у нескольких поколений людей Новый год ассоциируется с ароматом мандаринов и елки. В советские времена как раз к Новому году доезжал урожай мандаринов из Закавказья. Доктор медицинских наук, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил о неоднозначности мандаринов.

Фото: medikforum.ru

«У людей, которые предрасположены к аллергическим реакциям, мандарины, как и вообще цитрусовые, могут вызывать не очень приятные последствия. Цитрусовые относятся к продуктам, которые сами по себе бывают аллергенными. Человек, у которого аллергия на цитрусовые, быстро это поймет: съест маленькую дольку, и его «обсыпет». Плюс к этому в состав цитрусовых, особенно мандаринов, входят вещества, которые вызывают так называемую псевдоаллергическую реакцию — это реакция, которая дозозависимая. То есть ты съел 1-2 мандарина — ничего не будет, съел килограмм — «обсыпался». При этом псевдоаллергическая реакция вызывает обострение уже имеющихся аллергий. Если у человека был, например, атопический дерматит, обострение основного заболевания более вероятно», — предупреждает Андрей Продеус на портале medikforum.ru .

Чтобы не допустить серьезных аллергических реакций, врач не советует давать мандарины детям до трех лет. После трех можно, но важно следить за индивидуальной реакцией. Многие дают детям мандарины (да и сами не прочь себя ими побаловать) ради витамина С. Однако это не более, чем миф — этого витамина в мандаринах меньше, чем во многих других продуктах.

«В 100 граммах мандаринов содержится примерно 44% суточной дозы витамина С. В 100 граммах болгарского перца – 300% суточной нормы. Проще съесть 35 граммов болгарского перца и обеспечить себя суточной дозой витамина C, чем съесть 250 граммов мандаринов, от которых может быть потенциальная аллергическая реакция», — заключил медик.