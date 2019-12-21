В Минске появилось граффити с целующимися Лукашенко и Путиным

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Изображение президентов Беларуси и России появилось на стене возле велодорожки, которая проходит вдоль Свислочи недалеко от минской ТЭЦ-2 на улице Индустриальной.

Граффити с Лукашенко и Путиным сопровождается надписью «Господи! Помоги мне выжить в этой смертной любви». Его появление совпало с уличными акциями протеста против интеграции Беларуси и России, которые проходят в Минске и других городах страны.

Это изображение – явная отсылка к одному из самых известных граффити в мире: «Братский поцелуй». Изображение поцелуя генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера авторства Дмитрия Врубеля было размещено на фрагменте Берлинской стены.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Персона: Александр Лукашенко Владимир Путин Город: Минск