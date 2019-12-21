22 декабря в Беларуси опять дорожает бензин

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Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 22 декабря розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,63 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,95 рубля, ДТ — 1,73 рубля.

«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара за баррель», — говорится в сообщении концерна.

Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября. Предыдущий раз цена менялась 15 декабря, отмечает БелаПАН.
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Тэги: цены на топливо цены на бензин

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