22 декабря в Беларуси опять дорожает бензин
Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 22 декабря розничных цен на бензин и дизельное топливо.
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,63 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,95 рубля, ДТ — 1,73 рубля.
«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара за баррель», — говорится в сообщении концерна.
Из-за роста стоимости нефти для белорусских НПЗ «Белнефтехим» в 2018-м и до осени 2019 года практически еженедельно поднимал цену на автомобильное топливо. С конца сентября рост приостановился более чем на месяц и вновь возобновился 24 ноября. Предыдущий раз цена менялась 15 декабря, отмечает