22 декабря в Беларуси опять дорожает бензин

Концерн «Белнефтехим» объявил о повышении 22 декабря розничных цен на бензин и дизельное топливо.

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,63 рубля, АИ-95-К5-Евро — 1,73 рубля, АИ-98-К5-Евро — 1,95 рубля, ДТ — 1,73 рубля.

«Изменение цен на нефтепродукты обусловлено продолжающимся ростом цены нефти. Средняя котировка нефти за две декады декабря возросла по отношению к ноябрю 2019 года с 63 до 66,6 доллара за баррель», — говорится в сообщении концерна.