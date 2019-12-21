Лукашенко изменил состав Совета безопасности

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Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Соответствующий указ президента № 472 от 19 декабря опубликован на Национальном правовом портале.


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В состав совета включены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко, а также Юрий Караев, назначенный министром внутренних дел в июне нынешнего года.

Из Совбеза выведены Олег Белоконев — бывший глава Генштаба Вооруженных сил, который стал депутатом Палаты представителей, а также экс-председатель Совета Республики Михаил Мясникович и прежний министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Бывший глава Администрации президента Наталья Кочанова сохранила место в составе Совбеза, но уже в должности председателя Совета Республики.

Председателем Совета безопасности является президент. Всего в его составе 20 человек — вместе с главой государства в него входят премьер-министр, главы двух палат парламента, руководители силовых ведомств, генпрокурор, глава Нацбанка, помощник президента по национальной безопасности, госсекретарь Совбеза и другие чиновники, отмечает БелаПАН.
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Тэги: Совет безопасности Персона: Александр Лукашенко Игорь Сергеенко Юрий Караев Олег Белоконев Михаил Мясникович Игорь Шуневич Наталья Кочанова

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