Лукашенко изменил состав Совета безопасности
Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Соответствующий указ президента № 472 от 19 декабря опубликован на Национальном правовом портале.
В состав совета включены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко, а также Юрий Караев, назначенный министром внутренних дел в июне нынешнего года.
Из Совбеза выведены Олег Белоконев — бывший глава Генштаба Вооруженных сил, который стал депутатом Палаты представителей, а также экс-председатель Совета Республики Михаил Мясникович и прежний министр внутренних дел Игорь Шуневич.
Бывший глава Администрации президента Наталья Кочанова сохранила место в составе Совбеза, но уже в должности председателя Совета Республики.
Председателем Совета безопасности является президент. Всего в его составе 20 человек — вместе с главой государства в него входят премьер-министр, главы двух палат парламента, руководители силовых ведомств, генпрокурор, глава Нацбанка, помощник президента по национальной безопасности, госсекретарь Совбеза и другие чиновники, отмечает