Лукашенко изменил состав Совета безопасности

Александр Лукашенко обновил состав Совета безопасности. Соответствующий указ президента № 472 от 19 декабря опубликован на Национальном правовом портале.

В состав совета включены новый глава Администрации президента Игорь Сергеенко, а также Юрий Караев, назначенный министром внутренних дел в июне нынешнего года.

Из Совбеза выведены Олег Белоконев — бывший глава Генштаба Вооруженных сил, который стал депутатом Палаты представителей, а также экс-председатель Совета Республики Михаил Мясникович и прежний министр внутренних дел Игорь Шуневич.

Бывший глава Администрации президента Наталья Кочанова сохранила место в составе Совбеза, но уже в должности председателя Совета Республики.