Две молодые женщины погибли в ДТП на трассе Минск — Брест

Два человека стали жертвами дорожно-транспортного происшествия на трассе М1.

Авария случилась примерно в половину седьмого вечера на 149-м километре трассы. Водитель грузовика «Рено Магнум» остановился для поворота налево. В этот момент в него ударился легковой «Мерседес».

В результате столкновения погибли две молодые женщины — жительницы Витебской области 1994 и 1989 г.р., которые ехали в «Мерседесе» на пассажирских местах, водитель кроссовера 1975 г.р. получил травмы и был доставлен в больницу.