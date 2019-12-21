В Витебске из-за возгорания эвакуировали поликлинику

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Тридцать человек пришлось эвакуировать 21 декабря спасателям из поликлиники № 3 в Витебске.

Сообщение о возгорании на Московском проспекте в центр оперативного управления Витебского городского отдела по ЧС поступило в 14:20.

Когда спасатели прибыли по вызову, наблюдалось задымление из трансформаторной подстанции, пристроенной к зданию поликлиники. Горели электропроводов в электрощитовой.

Никто не пострадал. В трансформаторной подстанции повреждены кабеля, закопчены стены и потолок.

Причина пожара устанавливается, сообщает Витебское областное управление МЧС.
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Тэги: возгорание эвакуация поликлиника Город: Витебск

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