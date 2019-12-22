Рекорды тепла 30-летней давности обновлены в Гродно и Высоком

В Беларуси вновь зафиксированы рекорды тепла.

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21 декабря рекорды дня переписаны в Гродно и Высоком (Брестская область). В Гродно воздух прогрелся до 8,1 градуса выше нуля (было 7,6 в 1989 году), в Высоком — до 10,1 (8,8 в том же году).

Теплее всего было в Бресте — 10,2 градуса, однако здесь рекорд, который одновременно является рекордом для всей страны, устоял (12 градусов 21 декабря 1958 года).

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , из последних шести дней пять были с новыми максимумами за весь период метеонаблюдений.

22 и 23 декабря, в самые короткие дни в году, очень теплая для этого времени погода сохранится. Местами ожидается до +10 градусов.