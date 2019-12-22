Хоккейная команда Лукашенко опять победила. Младший сын забросил шайбу
21 декабря хоккейная команда президента Беларуси провела очередной матч любительских соревнований на приз Президентского спортивного клуба.
На «Олимпик Арене» в Минске была обыграна команда Минской области — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).
На лед выходили Александр Лукашенко и его младший сын Николай. Игрок под номером 1 результативными действиями не отметился, а на счету Николая Лукашенко одна заброшенная шайба.
У победителей также забрасывали Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Олег Антоненко и Алексей Титовец.
В четырех сыгранных матчах команда президента одержала четыре победы и лидирует в турнирной таблице.