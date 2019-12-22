Хоккейная команда Лукашенко опять победила. Младший сын забросил шайбу

/ Спорт
Просмотров: 173

21 декабря хоккейная команда президента Беларуси провела очередной матч любительских соревнований на приз Президентского спортивного клуба.

Фото пресс-службы президента Беларуси

На «Олимпик Арене» в Минске была обыграна команда Минской области — 5:3 (2:0, 2:1, 1:2).

На лед выходили Александр Лукашенко и его младший сын Николай. Игрок под номером 1 результативными действиями не отметился, а на счету Николая Лукашенко одна заброшенная шайба.

У победителей также забрасывали Михаил Грабовский, Константин Кольцов, Олег Антоненко и Алексей Титовец.

В четырех сыгранных матчах команда президента одержала четыре победы и лидирует в турнирной таблице.
Оценка: 
Средняя: 1 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: хоккей-Лукашенко Персона: Александр Лукашенко Николай Лукашенко Михаил Грабовский Константин Кольцов Олег Антоненко Алексей Титовец

Другие материалы на эту тему:

Лукашенко впервые сыграл за свою команду в завершающемся чемпионате

Лукашенко впервые сыграл за свою команду в завершающемся чемпионате

Рождественский турнир. Лукашенко приложил клюшку к победе над Словакией

Рождественский турнир. Лукашенко приложил клюшку к победе над Словакией

Лукашенко № 1, да не тот

Лукашенко № 1, да не тот

Каникулы Николая Лукашенко. Хоккей в Эмиратах

Каникулы Николая Лукашенко. Хоккей в Эмиратах