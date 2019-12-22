На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

В воскресенье погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юго-западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Во многих районах пройдут дожди. Местами сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности). Ветер южный, юго-восточный умеренный. Воздух в середине дня прогреется до +4..+10°C.

В столице будет сыро (вероятность дождя почти 100-процентная). Утром сгустится туман. Температура воздуха в течение суток: