На воскресенье объявлен желтый уровень опасности

/ Общество
Просмотров: 155

В воскресенье погоду на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты и теплая воздушная масса, смещающиеся с юго-западной Европы.

По прогнозам синоптиков, будет облачная погода. Во многих районах пройдут дожди. Местами сгустится туман (из-за неблагоприятного погодного явления объявлен желтый уровень опасности). Ветер южный, юго-восточный умеренный. Воздух в середине дня прогреется до +4..+10°C.

В столице будет сыро (вероятность дождя почти 100-процентная). Утром сгустится туман. Температура воздуха в течение суток:

  • утром +4..+5°C;
  • днем и вечером +4..+6°C.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: погода

Другие материалы на эту тему:

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Рекорд холода 75-летней давности побит в Беларуси

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Август-2019. Каким будет последний месяц лета?

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Какие еще погодные сюрпризы готовит белорусам июнь

Один хороший зимний день. Солнце над Минском

Один хороший зимний день. Солнце над Минском