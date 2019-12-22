ГАИ проводит профилактическое мероприятие

Одним из факторов, влияющих на дорожно-транспортные происшествия с участием пешеходов, по информации Госавтоинспекции, является «неправомерная парковка вблизи пешеходных переходов и перекрестков».

Такие действия автомобилистов приводят к ограничению обзорности, как для пеших участников дорожного движения, так и для других водителей.

В этой связи на территории Гомельской области проводится профилактическое мероприятие «Стоянка без опасности!».

Как напомнили в ГАИ, согласно требованиям Правил дорожного движения, запрещается остановка и стоянка транспортных средств на пешеходных переходах и ближе 15 метров от них на дороге в обе стороны, а также на перекрестках и ближе 15 метров от края проезжей части дороги (кроме жилых зон), за исключением стороны напротив бокового проезда трехсторонних перекрестков, имеющих сплошную линию горизонтальной дорожной разметки или сплошную разделительную полосу.

За нарушение предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до одной базовой величины (при повторном до двух).