Видеообзор. Как «Ливерпуль» чемпионом мира среди клубов становился

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Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА английский «Ливерпуль» завоевал еще один трофей.

Накануне, когда в Беларуси был поздний вечер, «мерсисайдцы» в финале в дополнительное время взяли верх над бразильским «Фламенго» — 1:0. Викторию англичанам принес точный удар бразильца Фермино на 99-й минуте.

Фермино

Таким образом, «Ливерпуль» стад победителем клубного чемпионата мира.

За встречей, которая проходила в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл», наблюдали 45416 зрителей.

 

 

Фото из микроблога «Ливерпуля»
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Тэги: ФК Ливерпуль Город: Доха

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