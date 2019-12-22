Видеообзор. Как «Ливерпуль» чемпионом мира среди клубов становился

Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА английский «Ливерпуль» завоевал еще один трофей.

Накануне, когда в Беларуси был поздний вечер, «мерсисайдцы» в финале в дополнительное время взяли верх над бразильским «Фламенго» — 1:0. Викторию англичанам принес точный удар бразильца Фермино на 99-й минуте.

Фермино

Таким образом, «Ливерпуль» стад победителем клубного чемпионата мира.

За встречей, которая проходила в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл», наблюдали 45416 зрителей.

Фото из микроблога «Ливерпуля»