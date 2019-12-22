Видеообзор. Как «Ливерпуль» чемпионом мира среди клубов становился
Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА английский «Ливерпуль» завоевал еще один трофей.
Накануне, когда в Беларуси был поздний вечер, «мерсисайдцы» в финале в дополнительное время взяли верх над бразильским «Фламенго» — 1:0. Викторию англичанам принес точный удар бразильца Фермино на 99-й минуте.
Таким образом, «Ливерпуль» стад победителем клубного чемпионата мира.
За встречей, которая проходила в Дохе на стадионе «Халифа Интернейшнл», наблюдали 45416 зрителей.
Фото из микроблога «Ливерпуля»