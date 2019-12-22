На Брянщине у белоруса отобрали земельный участок
У гражданина Беларуси отобрали участок земли площадью 940 «квадратов», расположенный в Новозыбковском городском округе.
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В собственности иностранцев такие земли могут находиться лишь год, по истечении которого он должен быть либо продан, либо подарен, либо передан в собственность властей с возмещением его стоимости.
Владелец выше указанного участка обязанность по отчуждению не выполнил, поэтому местные власти и обратились в суд с иском, который и был удовлетворен: белорус в течение полугода обязан произвести отчуждение находящегося у него в праве собственности участка.