На Брянщине у белоруса отобрали земельный участок

У гражданина Беларуси отобрали участок земли площадью 940 «квадратов», расположенный в Новозыбковском городском округе.

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Как пишет bryansknovosti.ru , все дело в том, что согласно российским законам, иностранец не может быть собственником земельного участка, расположенного на приграничных территориях.

В собственности иностранцев такие земли могут находиться лишь год, по истечении которого он должен быть либо продан, либо подарен, либо передан в собственность властей с возмещением его стоимости.

Владелец выше указанного участка обязанность по отчуждению не выполнил, поэтому местные власти и обратились в суд с иском, который и был удовлетворен: белорус в течение полугода обязан произвести отчуждение находящегося у него в праве собственности участка.