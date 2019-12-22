Профессор рассказал, какие продукты наносят вред кишечнику

Профессор и медицинский директор частной клиники Helios в Крефельде, гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, наносящие вред слизистой оболочке кишечника.

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Как сообщил доктор Focus.de , активно разрушают кишечник простые и рафинированные сахара, гречка, мармелад и шоколад.

Чтобы предотвратить разрушение слизистой оболочки кишечника, рекомендует он, следует сократить употребление солонины, копченых и колбасный изделий. Если употреблять эти продукты раз в неделю, то особого вреда не будет.

Однако если человек страдает метеоризмом, судорогами и болями в животе, то такие продукты лучше не употреблять вообще. Также необходимо исключить из рациона маргарин и майонез.

Фрилинг назвал и продукты, которые, напротив, защищают кишечник. Это, по его словам, бананы, фруктовое пюре, рыба, вареный картофель и квашеная капуста.

Если питаться неправильно длительное время, то обязательно начнутся воспалительные процессы, переходящие в хронические. Это, предупреждает профессор, может привести к раку ободочной и прямой кишки, а также циррозу печени, пишет rusverlag.de .

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