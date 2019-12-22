Названа десятка худших фильмов 2019 года
Специалисты в различных областях продолжают подводить итоги уходящего года.
На этот раз публике представлена десятка худших фильмов, вышедших на экраны в 2019-м.
Кинокритики издания The Hollywood Reporter включили в нее следующие картины:
- «Стражи Арктики» (мультфильм);
- «Кошки» (мюзикл);
- «Люди Икс: Темный Феникс» (фантастический боевич);
- «Домино» (детектив);
- «Фанатик» (триллер);
- «Призраки Шэрон Тейт» (драма);
- «Миллион мелких осколков» (драма);
- «Рэмбо: Последняя кровь» (боевик);
- «Море соблазна» (триллер);
- «Бок о бок» (боевик).
Ранее Naviny.by писали, что Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин уходящего года.
Также ообщалось о топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.