Названа десятка худших фильмов 2019 года

Специалисты в различных областях продолжают подводить итоги уходящего года.

«Стражи Арктики»

На этот раз публике представлена десятка худших фильмов, вышедших на экраны в 2019-м.

Кинокритики издания The Hollywood Reporter включили в нее следующие картины:

«Стражи Арктики» (мультфильм); «Кошки» (мюзикл); «Люди Икс: Темный Феникс» (фантастический боевич); «Домино» (детектив); «Фанатик» (триллер); «Призраки Шэрон Тейт» (драма); «Миллион мелких осколков» (драма); «Рэмбо: Последняя кровь» (боевик); «Море соблазна» (триллер); «Бок о бок» (боевик).

Ранее Naviny.by писали, что Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин уходящего года.

Также ообщалось о топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.