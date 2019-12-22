Названа десятка худших фильмов 2019 года

/ Культура
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Специалисты в различных областях продолжают подводить итоги уходящего года.

«Стражи Арктики»

На этот раз публике представлена десятка худших фильмов, вышедших на экраны в 2019-м.

Кинокритики издания The Hollywood Reporter включили в нее следующие картины:

  1. «Стражи Арктики» (мультфильм);
  2. «Кошки» (мюзикл);
  3. «Люди Икс: Темный Феникс» (фантастический боевич);
  4. «Домино» (детектив);
  5. «Фанатик» (триллер);
  6. «Призраки Шэрон Тейт» (драма);
  7. «Миллион мелких осколков» (драма);
  8. «Рэмбо: Последняя кровь» (боевик);
  9. «Море соблазна» (триллер);
  10. «Бок о бок» (боевик).

Ранее Naviny.by писали, что Тодд Маккарти, один из ведущих американских кинокритиков, работающий на The Hollywood Reporter, составил свою десятку главных кинокартин уходящего года.

Также  ообщалось о топ-10 самых ожидаемых картин 2020 года.
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