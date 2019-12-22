В Кореличском районе в огне погиб 60-летний сельчанин

60-летний мужчина погиб на пожаре в агрогородке Красное (Кореличский район) рано утром в субботу, 21 декабря.

По информации МЧС, трагедия произошла на улице Молодежной.

Специалисты выясняют обстоятельства возникновения пожара. Одна из версий — неосторожное обращение с огнем при курении.

Также, как сообщили спасатели, накануне утром от травм, полученных на пожаре в столице на улице Седых,38, в больнице скорой помощи умер мужчина.

Всего за минувшие дежурные сутки на территории страны произошло 20 пожаров (с начала года — 6006; за аналогичный период прошлого года — 5905). С начала года огонь унес жизни 470 человек (505).

Ранее сообщалось, что на пожаре в Лас-Вегасе погибли пять человек, две кошки и собака.