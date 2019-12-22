В Минске значительно меньше стали строить жилья

/ Экономика
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За одиннадцать месяцев организации всех форм собственности построили в столице 5,2 тыс. квартир.

Фото pixabay.com

Как сообщает главное статуправление, в эксплуатацию введено 350,7 тыс. квадратных метров общей площади жилья, что на 19,9% меньше, чем за аналогичный период 2018-го. В ноябре построено 11,6 тыс. кв. м, что на 51,7% меньше, чем в ноябре прошлого года, и на 61,5% меньше, чем в октябре 2019-го.

Для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, построено 57,7 тыс. кв. м общей площади, или 16,4% общего объема введенного жилья.

С использованием государственной поддержки построено 46,5 тыс. кв. м (на 31% меньше, чем в январе-ноябре 2018-го).

Как сообщалось, на 2019 год постановлением правительства от 29 декабря 2018 года Минску было доведено задание по строительству и вводу в эксплуатацию 670 тыс. кв. м общей площади жилья, в том числе для граждан, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, — 200 тыс. кв. м. При этом задание на 2018 год составляло 720 тыс. кв. м жилья.

11 марта Александр Лукашенко, принимая с докладом председателя Мингорисполкома Анатолия Сивака, заявил, что объемы строительства жилья в столице будут ежегодно сокращаться, а основной акцент будет делаться на развитии городов-спутников.

«Вы помните, в старые добрые времена мы приняли концепцию будущей застройки и приведения в порядок строительства в Минске. И договорились о том, что потихоньку, насколько получится, будем сворачивать строительство в Минске и выносить его в города-спутники, чтобы не повторить печальную судьбу родственных нам городов. Возьмите Киев, Питер, я уже не говорю о Москве, когда трудовые ресурсы стягиваются в одно место. Минск — не резиновый. Знаю, как минчане это восприняли. Они поддерживают такую тенденцию», — сказал Лукашенко.

На этой неделе Лукашенко подписал указ о господдержке строительства жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий во всех городах-спутниках, в том числе для минчан.
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Тэги: жилищное строительство строительство жилья Город: Минск

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