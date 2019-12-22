«МАЗ» уступает лишь «КамАЗу» на российском рынке мусоровозов
Российский рынок мусоровозной техники демонстрирует значительный рост. Это связано, в первую очередь, с начавшейся во многих регионах РФ мусорной реформой.
Как сообщает
Почти 3/4 рынка контролируют три завода:
- «КамАЗ» продал 1110 спецгрузовиков;
- «МАЗ» — 530 шт.;
- «ГАЗ» — 300 шт.
Далее следуют:
- MAN — 160 шт.;
- Scania — 130 шт.;
- Isuzu — 120 шт.
У всех остальных производителей реализация мусоровозной техники за отчетный период составила менее сотни экземпляров.