«МАЗ» уступает лишь «КамАЗу» на российском рынке мусоровозов

Российский рынок мусоровозной техники демонстрирует значительный рост. Это связано, в первую очередь, с начавшейся во многих регионах РФ мусорной реформой.

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Как сообщает «АВТОСТАТ» , за девять месяцев объем рынка новых мусоровозов составил 2,6 тыс. единиц (+93% к аналогичному периоду прошлого года).

Почти 3/4 рынка контролируют три завода:

«КамАЗ» продал 1110 спецгрузовиков;

«МАЗ» — 530 шт.;

«ГАЗ» — 300 шт.

Далее следуют:

MAN — 160 шт.;

Scania — 130 шт.;

Isuzu — 120 шт.

У всех остальных производителей реализация мусоровозной техники за отчетный период составила менее сотни экземпляров.