«МАЗ» уступает лишь «КамАЗу» на российском рынке мусоровозов

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Российский рынок мусоровозной техники демонстрирует значительный рост. Это связано, в первую очередь, с начавшейся во многих регионах РФ мусорной реформой.

Фото maz.by

Как сообщает «АВТОСТАТ», за девять месяцев объем рынка новых мусоровозов составил 2,6 тыс. единиц (+93% к аналогичному периоду прошлого года).

Почти 3/4 рынка контролируют три завода:

  • «КамАЗ» продал 1110 спецгрузовиков;
  • «МАЗ» — 530 шт.;
  • «ГАЗ» — 300 шт.

Далее следуют:

  • MAN — 160 шт.;
  • Scania — 130 шт.;
  • Isuzu — 120 шт.

У всех остальных производителей реализация мусоровозной техники за отчетный период составила менее сотни экземпляров.
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Тэги: авторынок мусоровоз МАЗ

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