Какие автомобили предпочитают немцы
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Рост авторынка Германии продолжается. В ноябре он вырос на 9,7% и составил 299127 машин.
По информации Ассоциации автомобильной промышленности Германии, рост продаж отчасти обусловлен более широким выбором моделей на рынке по сравнению с прошлым годом, когда в ЕС были введены новые правила сертификации авто.
Всего за январь-ноябрь в ФРГ было продано 3 млн 323 тыс. 878 новых автомобиля (+3,9%).
Как сообщили в
- «Фольксваген» продал в ноябре 62642 авто (+27,2% к аналогичному периоду прошлого года);
- «Мерседес» — 32690 (+7,5%);
- «БМВ» — 24874 (+1,6%);
- «Форд» — 23366 (+1,9%);
- «Ауди» — 18576 (+41%).
Ранее сообщалось, что «МАЗ» занимает второе место на российском рынке мусоровозов.