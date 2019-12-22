Какие автомобили предпочитают немцы

Рост авторынка Германии продолжается. В ноябре он вырос на 9,7% и составил 299127 машин.

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По информации Ассоциации автомобильной промышленности Германии, рост продаж отчасти обусловлен более широким выбором моделей на рынке по сравнению с прошлым годом, когда в ЕС были введены новые правила сертификации авто.

Всего за январь-ноябрь в ФРГ было продано 3 млн 323 тыс. 878 новых автомобиля (+3,9%).

Как сообщили в «АВТОСТАТ» в Федеральном транспортном агентстве Германии, топ-5 самых популярных марок выглядит следующим образом:

«Фольксваген» продал в ноябре 62642 авто (+27,2% к аналогичному периоду прошлого года); «Мерседес» — 32690 (+7,5%); «БМВ» — 24874 (+1,6%); «Форд» — 23366 (+1,9%); «Ауди» — 18576 (+41%).

Ранее сообщалось, что «МАЗ» занимает второе место на российском рынке мусоровозов.