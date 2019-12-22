МВД объявило об изъятии самой крупной партии героина в истории суверенной Беларуси

Сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД пресечена деятельность организованной группы, занимавшейся поставками героина из Афганистана в страны Евросоюза.

Территория Беларуси использовалась как перевалочный пункт.

В Минске были задержаны иностранные граждане. В тайнике арендуемого ими складского помещения оперативники обнаружили и изъяли самую крупную партию героина за всю историю нашей страны.

Пресс-служба МВД не называет объем изъятого наркотика, обещая сообщить все подробности на специальном брифинге 23 декабря.

Крупные партии героина на территории Беларуси задерживались и ранее. Так, в марте 2013 года на границе Беларуси и Литвы в пункте пропуска «Котловка» в фуре, следовавшей по документам из Грузии в Латвию, было обнаружено более 85 кг героина. Стоимость этой партии наркотика на черном рынке составляет более 20 млн долларов.