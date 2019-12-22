Александра Романовская дважды стала второй на стартовых этапах Кубка мира по фристайлу

У фристайлистов стартовал новый сезон Кубка мира. Первые два этапа состоялись 21 и 22 декабря в китайском Шимао Лотус Маунтин и стали успешными для белорусской спортсменки Александры Романовской.

Александра дважды стала второй, уступив лишь китаянке Сю Ментао, уверенно праздновавшей победы на обоих стартах.

В первый день, 21 декабря, в финальную шестерку больше из белорусок никто не отобрался (Анна Гуськова — 9-я, Алла Цупер — 16-я), а на следующий день в медальных разборках участвовала Алла Цупер, занявшая итоговое 5-е место (Гуськова вновь была 9-й).

У мужчин дважды победил китайский фристайлист Ци Гуанпу.

Белорусские спортсмены в первый день в финальную шестерку не пробились: Дмитрий Мазуркевич был 8-м, Максим Густик — 10-м, Павел Дик — 11-м. А на следующий день в топ-6 оказался Максим Густик, занявший итоговое 4-е место (Дик — 13-й, Мазуркевич — 17-й).

Также 22 декабря в Шимао состоялись командные соревнования. Беларусь выставила две команды. В первую вошли Романовская, Густик и Дик, во вторую — Цупер, Гуськова и Мазуркевич.

В финал обе белорусские команды не попали, заняв итоговые 5-е и 6-е места. Выиграли командный старт фристайлисты Китая, которые также были представлены двумя тройками.

Следующий этап Кубка мира по фристайлу пройдет 25-26 января в Москве.