Противники аккумуляторного завода в Бресте вновь собрались на площади Ленина

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22 декабря около полудня в Бресте на площади Ленина в очередной раз собрались противники строительства аккумуляторного завода. Подобные встречи проходят здесь каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года.

Противники завода обсуждали начало рассмотрения в экономическом суде Брестской области иска облисполкома к ООО «АйПауэр» о возврате денежных средств инновационного фонда, сообщает БелаПАН.


Суд начал рассмотрение иска Брестского облисполкома к ООО «АйПауэр»

Брестский облисполком просит суд взыскать с ООО «АйПауэр» более 5,7 млн рублей в инновационный фонд, так как компания не выполнила свои обязательства по договору: не был реализован в срок проект по строительству и вводу в эксплуатацию аккумуляторного завода.

Собравшиеся на площади противники завода считают, что «АйПауэр» должен вернуть деньги в бюджет, но будет пытаться избежать этого.

Как сообщил активист Дмитрий Андросюк, который присутствовал на судебном заседании, облисполком заявил ходатайство о рассмотрении иска в закрытом заседании. Судья отклонил это ходатайство, но запретил присутствующим вести аудиозапись в суде.

Андросюк не исключает, что следующее судебное заседание будет закрытым: «Видимо, чиновники боятся, что их косяки вылезут наружу».

После встречи на площади, которая продолжалась примерно до 12:40, противники строительства завода традиционно прошли по центральным улицам Бреста — Пушкинской и Советской — до кинотеатра «Беларусь». Во встрече участвовало порядка ста человек.
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Тэги: аккумуляторный завод Персона: Дмитрий Андросюк Город: Брест

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