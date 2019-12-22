Знаменитый Хор имени Пятницкого выступит в Минске в полном составе

22 февраля в Большом зале Дворца Республики выступит Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого — коллектив с более чем столетней историей.

Хор был основан 2 марта 1911 г. выдающимся исследователем и собирателем русского народного творчества Митрофаном Пятницким, который впервые показал традиционную русскую песню в том виде, в котором она веками исполнялась народом.

Больше века этот коллектив выступает на сцене и продолжает оставаться интересным. Основа репертуара — песни и танцы разных областей России, которые не только поются, но и «играются» исполнителями.

Сегодня в хоре работают юноши и девушки более чем из тридцати регионов России, среди них сорок семь лауреатов всероссийских, международных и региональных конкурсов молодых исполнителей.

Современный хор имени Пятницкого — это большой коллектив, состоящий из хоровой, оркестровой и танцевальной групп.

С 1989 года и до настоящего времени Хор имени Пятницкого возглавляет народная артистка России Александра Пермякова.