В ближайшем будущем плата за въезд автотранспорта в центр Минска вводиться не будет

Минские власти в отдаленной перспективе рассматривают возможность введения платы за проезд по некоторым столичным дорогам.

Об этом говорится в ответе Мингорисполкома на петицию группы минчан с предложением ввести плату за въезд на личном транспорте в зону внутри первого кольца.

«Мы, жители и гости столицы, обеспокоены перегрузкой центральной части Минска личными автомобилями. Считаем, что регулирование спроса на поездку в центр более действенная мера, чем расширение дорог. Ввод платы за въезд в зону внутри первого кольца соответствует, по нашим данным, мировым практикам как больших (Лондон, Сингапур, Стокгольм), так и маленьких городов (Валлета)», — говорилось в опубликованном на petitions.by обращении к минским властям, которую подписали 155 человек.

В ответе за подписью директора ГУ «Столичный транспорт и связь» Валерия Шкуратова говорится, что минские власти обсуждают возможность введения на первом этапе платы за въезд в город грузового транспорта: «Соответствующими подразделениями Мингорисполкома прорабатывается вопрос разгрузки МКАД и улично-дорожной сети города от грузового автотранспорта путем сбора платы за проезд транспортных средств с допустимой общей массой более 3,5 тонны».