Эмманюэль Макрон отказался от президентской пенсии

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства.

Решение Макрона принято на фоне продолжающихся в стране забастовок против пенсионной реформы, которая меняет принципы начисления пенсии и предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.