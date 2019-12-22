Эмманюэль Макрон отказался от президентской пенсии
Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства.
Решение Макрона принято на фоне продолжающихся в стране забастовок против пенсионной реформы, которая меняет принципы начисления пенсии и предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
Пенсия для бывших президентов учреждена в 1955 года. Сейчас ее размер составляет 6220 евро в месяц. 42-летний Макрон стал первым руководителем Франции, который отказался от президентской пенсии, отмечает