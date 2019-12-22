Эмманюэль Макрон отказался от президентской пенсии

/ Мир
Просмотров: 42

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от пенсии, которая будет положена ему как бывшему главе государства.

Решение Макрона принято на фоне продолжающихся в стране забастовок против пенсионной реформы, которая меняет принципы начисления пенсии и предполагает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.

Пенсия для бывших президентов учреждена в 1955 года. Сейчас ее размер составляет 6220 евро в месяц. 42-летний Макрон стал первым руководителем Франции, который отказался от президентской пенсии, отмечает РБК.
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Франция Персона: Эмманюэль Макрон

Другие материалы на эту тему:

Посол Франции: борьба против сексистского насилия среди главных задач Макрона

Посол Франции: борьба против сексистского насилия среди главных задач Макрона

Полтора миллиона вышло на Марш единства в Париже

Полтора миллиона вышло на Марш единства в Париже

Александр Синкевич. СУМЕРКИ ЭПОХИ. Неевропейская Европа: парадку няма

Александр Синкевич. СУМЕРКИ ЭПОХИ. Неевропейская Европа: парадку няма

Под Парижем пассажирский поезд сошел с рельсов

Под Парижем пассажирский поезд сошел с рельсов