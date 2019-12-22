Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

/ Спорт
Просмотров: 73

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки с общего старта на третьем этапе Кубка мира во французском Ле Гран-Борнане.

Йоханнес Бё. Фото biathlonworld.com

На четырех огневых рубежах Бё-младший допустил всего один промах и выиграл 42,1 секунды у финишировавшего вторым француза Эмильена Жаклена. Третьим стал старший брат победителя Тарье Бё, проигравший Йоханнесу 51,8 секунды.

Жаклен и Бё-старший также совершили лишь по одному промаху.

Отметим, что в первой десятке оказалось четыре норвежца и четыре француза, компанию которых разбавили немец Арнд Пайффер и австрией Симон Эдер.

Белорусские биатлонисты в масс-старт, где участвуют тридцать лучших, не попали.
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: биатлон Персона: Йоханнес Бё Тарье Бё Эмильен Жаклен Арнд Пайффер Симон Эдер Город: Ле Гран-Борнан

Другие материалы на эту тему:

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Дарья Домрачева. Звезда в шаговой доступности

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Первый старт чемпионата Европы по биатлону. Белорусы в пролете

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Дарья Домрачева и Надежда Скардино официально зачислены в легенды биатлона

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ

Белорусская федерация биатлона хотела пойти по скользкому пути БАТЭ