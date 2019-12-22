Йоханнес Бё выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону во Франции

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё стал победителем гонки с общего старта на третьем этапе Кубка мира во французском Ле Гран-Борнане.

Йоханнес Бё. Фото biathlonworld.com

На четырех огневых рубежах Бё-младший допустил всего один промах и выиграл 42,1 секунды у финишировавшего вторым француза Эмильена Жаклена. Третьим стал старший брат победителя Тарье Бё, проигравший Йоханнесу 51,8 секунды.

Жаклен и Бё-старший также совершили лишь по одному промаху.

Отметим, что в первой десятке оказалось четыре норвежца и четыре француза, компанию которых разбавили немец Арнд Пайффер и австрией Симон Эдер.

Белорусские биатлонисты в масс-старт, где участвуют тридцать лучших, не попали.