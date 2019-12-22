Ирина Кривко заняла 21-е место в масс-старте на этапе Кубка мира во Франции

22 декабря на третьем этапе Кубка мира по биатлону во французском Ле Гран-Борнане состоялась женская гонка с общего старта, в которой приняли участие тридцать лучших биатлонисток на текущий момент.

В их числе оказалась одна представительница Беларуси. Ирина Кривко в сумме допустила три промаха и заняла 21-е место, проиграв лидеру три с половиной минуты.

Победу же с двумя промахами одержала Тириль Экхофф из Норвегии, для которой этот этап стал триумфальным. Экхофф выиграла все три гонки — спринт, пасьют и масс-старт.

An unbelievable performance from Tiril Eckhoff in #ALGB19 She caps the perfect weekend with the mass start win. Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/TBiw6Dm4aH — IBU World Cup (@IBU_WC) 22 декабря 2019 г.

Второе место заняла итальянка Доротея Вирер (2 промаха; +1:24,9), третьей стала, впервые в карьере поднявшись на подиум в личных гонках, Линн Перссон (1 промах; +1:25,1) из Швеции.

Четвертый этап Кубка мира состоится в немецком Оберхофе 9-12 января.