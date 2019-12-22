Минские энергетики вышли в праздничный дозор и подарили лампоёлки маленьким пациентам

Волшебная новогодняя история произошла в Минске. Огоньки надежды и добра осветили палаты столичного НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии и 3-й городской детской клинической больницы. Зажгли их белорусские энергетики, решившие в свой профессиональный праздник «включить» позитив для тех, кто больше всего в этом нуждается.

«В жизни есть моменты, когда твой огонек надежды и веры требует подпитки. Особенно если речь идет о здоровье. Мы очень надеемся, что наши символические подарки станут очередным лучиком света на пути к победе над любыми проблемами. И тогда даже самая длинная ночь окажется нестрашной. Тем более что белорусские энергетики привыкли быть чуть-чуть волшебниками и делать любой праздник ярким и светлым», — отметил начальник информационно-аналитического отдела «Белэнерго» Александр Мальков.

Десант энергетиков, как и положено волшебникам, спустился с больничных крыш и принес лампоёлки добра — в каждой из них теплится крохотный огонек большого праздника.

Не забыли и о лакомствах — около двухсот детишек, поправляющих свое здоровье в 3-й детской больнице, получили вкусные подарки, которые добавят им энергии и оптимизма.

Это далеко не последнее чудо, которое намерены совершить энергетики в уходящем году: в новогоднюю ночь по всей стране до самого утра будут нести вахту 2100 сотрудников «Белэнерго». Именно столько специалистов оперативных и дежурных служб энергосистемы поддерживают ее работу каждую ночь в году.