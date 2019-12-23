Двум категориям безработных повысят пособие

Министерство труда и социальной защиты планирует повысить пособие по безработице двум категориям граждан.

Как сообщила глава ведомства Ирина Костевич в эфире программы «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1» 22 декабря, готовятся изменения в закон «О занятости населения», чтобы увеличить пособие безработным на территориях с напряженной ситуацией на рынке труда. Вторая категория граждан, которые могут рассчитывать на увеличение пособия по безработице, — лица в возрасте от 50 лет.

«Им сложно конкурировать на рынке труда. Мы смотрели, что период поиска работы у них довольно длительный — 11 месяцев, поэтому, конечно, их нужно финансово поддержать», — сказала Костевич.

Она сообщила, что по итогам текущего года уровень безработицы в стране «по международным стандартам довольно низкий» и составляет 3,9%, занятость растет. Среди лиц трудоспособного возраста он составляет почти 84%. Есть и спрос на рабочую силу — более 90 тыс. вакансий в общереспубликанском банке вакансий.

«На следующий год мы ставим себе задачу больше работать непосредственно с нанимателями, у которых большое количество вакансий. Возможно, будут какие-то программы, пакеты по подбору кадров конкретным предприятиям», — сообщила чиновница.

Кроме того, по ее словам, растет количество новых рабочих мест, 70% из них появляется в сфере услуг.

Костевич также сообщила, что решение вопроса о переходе на электронные трудовые книжки находится на стадии разработки нормативно-правовых актов.

«В третьем квартале этого года, в октябре, мы попросили у субъектов хозяйствования предоставить информацию по приему на работу и увольнениям. Этим шагом мы охватили около 10% занятых в экономике. Следующий шаг на 2020 год — подготовка проекта указа, где уже будут расписаны конкретные этапы учета трудовой деятельности в электронном виде», — сказала министр.

Перейдет ли Беларусь на электронную систему трудовых книжек уже в 2021 году, Костевич затруднилась ответить.

Также она напомнила, что в следующем году пенсионный возраст повысится еще на шесть месяцев: женщины смогут уходить на пенсию в 57 лет, мужчины — в 62. По словам министра, повышение пенсионного возраста позволяет ежегодно повышать пенсии.

«В ноябре текущего года средняя пенсия по возрасту была 446 рублей, и она увеличилась по сравнению с ноябрем 2018 года более чем на 13% — на 50 рублей», — сказала она.