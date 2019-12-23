Geely увеличила в три раза продажи в России

За январь-ноябрь этого года российские дилеры Geely увеличили продажи в три раза.

В этот период россияне приобрели 8,15 тыс. автомобилей, отмечает «АВТОСТАТ» . Главным в линейке стал Geely Atlas.

По оценкам экспертов, популярность именно этого «экземпляра» связана с тем, что в конце февраля на рынок вышла долгожданной версии с 1,8-литровым турбированным двигателем.

Кроме этого, покупатели обратили внимание на мультимедийную систему Яндекс.Авто, которую на Geely Atlas начали устанавливать с августа.

Ранее сообщалось, что в начале 2020-го белорусско-китайское СЗАО «БелДжи» начнет выпуск новой модели Geely SX11. На белорусском и российском рынке данная модель компактного кроссовера будет позиционироваться под названием Geely Coolray. Модель разработана Geely совместно с Volvo на новой модульной платформе BMA (B-segment Modular Architecture).

