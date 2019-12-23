В самый короткий день года в трех областях установлены новые рекорды тепла

В самый короткий день года, 22 декабря, в 13 городах Витебской, Могилевской и Гомельской областей, в том числе в Могилеве и Гомеле, зафиксированы новые рекорды тепла за весь период метеонаблюдений.

Как свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативной карты температур и архива Белгидромета на погодном ресурсе meteoinfo.by , абсолютный максимум дня для всей территории страны устоял (10,3 градуса выше нуля в Лельчицах).

Теплее всего было в Гомеле и Брагине — 9,5 градуса выше нуля. Здесь побиты рекорды дня 37-летней и 30-летней давности (7,3 и 7,6 градуса соответственно). В Жлобине воздух прогрелся до 8,7 градуса (было 7,8 в 1989 году).

Обновлены максимумы на всех метеостанциях Могилевской области, за исключением Бобруйска, где повторен рекорд 30-летней давности (7 градусов). В Мстиславле было 8,8 (5,8 в 2015 году), Костюковичах и Славгороде — 8 (7,3 и 6,3 в 1982 году), Могилеве — 7,8 (6,6 в 2015-м), Кличеве — 7,4 (7 в 2015-м), Горках — 6,8 (5,8 также в 2015-м).

Переписаны рекорды в Орше — 6,6 градуса тепла (5,8 в 2015 году), Сенно — также 6,6 (5,5 в 1989-м), Лепеле — 6,2 (6 в 1989-м) и самом северном населенном пункте Езерище — 5,4 (5,3 в 1989-м).

Таким образом, из 22 дней декабря девять были с рекордами тепла. Экстремумы обновлялись 9, 11, 12, 16-19, 21 и 22 декабря.

В ноябре новые экстремумы тепла фиксировались семь дней (4-го, 5-го, 9-го, 10-го, 13-го, 14-го, 29-го), в октябре — 13 (с 13-го по 16-е и с 19-го по 27-е).

23 декабря температурный фон существенно не изменится.