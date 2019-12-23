Хорватия не выбрала президента: главу государства определят во втором туре

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В Хорватии пройдет второй тур президентских выборов — голосование 22 декабря не выявило победителя.

Лидером первого тура стал экс-премьер, социал-демократ Зоран Миланович. Он заручился поддержкой 29,55% голосов (на данный момент обработано 99,6% бюллетеней).

На втором месте действующий президент Колинда Грабар-Китарович (26,65%). Немного от нее отстал музыкант и бизнесмен Мирослав Шкоро(24,43%).

Второй тур пройдет уже в Новом году — 5 января.
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Тэги: Хорватия Персона: Зоран Миланович Колинда Грабар-Китарович Мирослав Шкоро

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