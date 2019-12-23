На понедельник объявлен желтый уровень опасности
В первый день недели погоду на территории Беларуси будут формировать атмосферные фронты и теплая воздушная масса, которая поступает с юго-западной части Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно. Дожди ожидаются на юго-востоке. В некоторых регионах республики сохранится туман (в связи с неблагоприятным погодным явлением объявлен желтый уровень опасности).
Спасатели в туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.
О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.
Ветер юго-восточный, восточный слабый до умеренного. Максимально воздух прогреется до +4°С..+9°С (в юго-восточной части до +11°С).
В столице осадки в виде дождя ожидаются лишь в вечерние часы. В некоторых районах сгустится туман. Столбик термометра в течение суток покажет следующие значения:
- утром +5..+6°С;
- днем +5..+7°С;
- вечером +4..+5°С.