В «черном списке» Россельхознадзора находятся 60 предприятий

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Вопрос поставок на российский рынок сельхозпродукции из Беларуси до сих пор не решен в полной мере.


Россельхознадзор снял санкции с двух белорусских предприятий

По словам вице-премьера белорусского правительства Владимира Дворника, на сегодняшний момент российская сторона все еще не отменила ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 белорусских предприятий.

Как заявил он в эфире телеканала «Беларусь 1», под полным запретом на сегодняшний день находятся два десятка отечественных производителей мясомолочной продукции.

В то же время он подтвердил, что Минск и Москва смогли достигнуть согласия по балансу взаимных поставок продовольствия. Чиновник надеется, что соответствующие профильные министерства подпишут соглашение до конца года.
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Тэги: Россельхозадзор Союзное государство Беларусь-Россия Персона: Владимир Дворник

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