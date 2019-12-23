В «черном списке» Россельхознадзора находятся 60 предприятий
Вопрос поставок на российский рынок сельхозпродукции из Беларуси до сих пор не решен в полной мере.
По словам вице-премьера белорусского правительства Владимира Дворника, на сегодняшний момент российская сторона все еще не отменила ограничения на поставку молочной и мясной продукции с 60 белорусских предприятий.
Как заявил он в эфире телеканала
В то же время он подтвердил, что Минск и Москва смогли достигнуть согласия по балансу взаимных поставок продовольствия. Чиновник надеется, что соответствующие профильные министерства подпишут соглашение до конца года.