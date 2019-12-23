В Мозыре 22-летняя водитель сбила на «зебре» маленькую девочку

Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, случилось днем на бульваре Малинина.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 22-летняя водитель «Пежо» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила переходившую дорогу десятилетнюю девочку.

Ребенка с травмами разной степени тяжести госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что вечером 20 декабря в Гомеле на проспекте Речицком произошло крупное ДТП.