В Мозыре 22-летняя водитель сбила на «зебре» маленькую девочку

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Дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал ребенок, случилось днем на бульваре Малинина.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 22-летняя водитель «Пежо» на нерегулируемом пешеходном переходе сбила переходившую дорогу десятилетнюю девочку.

Ребенка с травмами разной степени тяжести госпитализировали в реанимацию.

Ранее сообщалось, что вечером 20 декабря в Гомеле на проспекте Речицком произошло крупное ДТП.
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Тэги: ДТП Город: Мозырь

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