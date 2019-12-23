Стоматолог дала совет, как зимой не повредить зубы

Зимой человек меньше употребляет в пищу продуктов, в которых много витаминов, минералов, а также макро- и микроэлементов.

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Из-за этого может повредиться эмаль зубов и увеличиться риск кариеса. Также негативно на состоянии зубов сказываются простудные заболевания, пишет meddaily.ru .

По словам стоматолога Марины Колесниченко, бактерии и вирусы, проникнув в носоглотку или гайморовы пазухи, вполне «могут перебраться в ротовую полость, особенно, если вы не лечитесь».

«Оказавшись во рту, они атакуют ткани десен, что приводит к их воспалению. Когда десны ослаблены болезнью, то риск развития заболеваний зубов резко возрастает», — отметила специалист.

Она назвала простые способы, которые способны защитить от неприятностей:

не переносите болезни на ногах, своевременно лечитесь, особенно, если речь идет о гайморитах, синуситах, гриппе;

пользуйтесь реминерализирующей пастой для чувствительных зубов (в идеале в ней должен содержаться витамин D3);

после каждой чистки зубов делайте массаж десен для укрепления пародонта и улучшения кровообращения десен;

ограничьте сладкое и добавьте в рацион больше рыбы, творога, моркови, имбиря, зелени, чеснока, яблок, сельдерея, грецких орехов, тыквенных семечек;

после употребления кислотосодержащих напитков (лимонный сок, морс, порошок от простуды), которые размягчают эмаль, полощите рот теплой водой, чтобы смыть кислоты;

после простуды обязательно поменяйте зубную щетку;

постарайтесь исключить резкие перепады температуры (защищайте щеки шарфом, дышите через нос, не пейте и не ешьте очень горячее или очень холодное.

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