Немцы для защиты от африканской чумы свиней построят забор на границе с Польшей

Власти федеральной земли Бранденбург начали строительство на границе Польши защитных ограждений от африканской чумы свиней.

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По данным Министерство защиты прав потребителей, риск проникновения зараженных диких свиней из Западной Польши в Германию постоянно растет.

Первые защитные ограждения будут построены недалеко от Губена в округе Шпрее-Нейссе. Центрами профилактики являются также округ Одер-Шпрее и Франкфурт-на-Одере. Будут установлены мобильные электрические и ароматические ограждения.