Немцы для защиты от африканской чумы свиней построят забор на границе с Польшей

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Власти федеральной земли Бранденбург начали строительство на границе Польши защитных ограждений от африканской чумы свиней.

Фото pixabay.com

По данным Министерство защиты прав потребителей, риск проникновения зараженных диких свиней из Западной Польши в Германию постоянно растет.

Первые защитные ограждения будут построены недалеко от Губена в округе Шпрее-Нейссе. Центрами профилактики являются также округ Одер-Шпрее и Франкфурт-на-Одере. Будут установлены мобильные электрические и ароматические ограждения.

Пока что планируется строительство 120-километрового ограждения вдоль границы между Бранденбургом и Польшей общей протяженностью 280 километров. Защитные ограждения от диких животных будут использоваться локально и в течение ограниченного времени, в зависимости от ситуации риска вдоль рек Нейссе и Одер, пишет rusverlag.de.
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Тэги: Германия Германия-Польша африканская чума свиней

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