Немцы для защиты от африканской чумы свиней построят забор на границе с Польшей
Власти федеральной земли Бранденбург начали строительство на границе Польши защитных ограждений от африканской чумы свиней.
По данным Министерство защиты прав потребителей, риск проникновения зараженных диких свиней из Западной Польши в Германию постоянно растет.
Первые защитные ограждения будут построены недалеко от Губена в округе Шпрее-Нейссе. Центрами профилактики являются также округ Одер-Шпрее и Франкфурт-на-Одере. Будут установлены мобильные электрические и ароматические ограждения.
Пока что планируется строительство 120-километрового ограждения вдоль границы между Бранденбургом и Польшей общей протяженностью 280 километров. Защитные ограждения от диких животных будут использоваться локально и в течение ограниченного времени, в зависимости от ситуации риска вдоль рек Нейссе и Одер, пишет