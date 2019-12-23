Георгий Колдун вышел в суперфинал украинского шоу «Х-фактор 10»

Белорусский певец Георгий Колдун вышел в суперфинал популярного украинского телешоу «Х-фактор 10».

За главный приз он поспорит с Элиной Иващенко.

Это стало известно после проведения большого финала, который зрители увидели 21 декабря.

Четверка финалистов (кроме Колдуна — это Мария Стопник, Антон Вельбой и Элина Иващенко) исполнили по три композиции (в т.ч. одну в дуэте со звездой и одну авторскую).

Зрительское голосование по суперфиналу пройдет на этой неделе.