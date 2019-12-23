В Минске пропала 15-летняя девочка-подросток

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В Минске ведется поиск 15-летней Арины Микульчик, о судьбе которой почти сутки ничего не известно.

Как сообщают правоохранители, девочка-подросток накануне днем ушла из дома и пропала.

В милиции отметили, что ранее из дома не уходила.

Арина была одета в зеленую куртку с капюшоном, темно синие джинсы и черные кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении юной минчанки, просят позвонить по телефонам:

  • +375 29 3027516;
  • +375 17 2076767;
  • 102.
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Тэги: пропал человек Персона: Арина Микульчик Город: Минск

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