В Минске пропала 15-летняя девочка-подросток
В Минске ведется поиск 15-летней Арины Микульчик, о судьбе которой почти сутки ничего не известно.
Как сообщают правоохранители, девочка-подросток накануне днем ушла из дома и пропала.
В милиции отметили, что ранее из дома не уходила.
Арина была одета в зеленую куртку с капюшоном, темно синие джинсы и черные кроссовки.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении юной минчанки, просят позвонить по телефонам:
- +375 29 3027516;
- +375 17 2076767;
- 102.