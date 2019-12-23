Генсек НАТО готов встретиться с Путиным

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, передает dpa , если будут подходящие рамочные условия, то он готов встретиться, тем более, что «в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров».

Вместе с тем, он не уточнил, что это за условия должны быть.

Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между альянсом и Россией после аннексии Крыма и поддержке так называемых ДНР и ЛНР.