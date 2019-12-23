Генсек НАТО готов встретиться с Путиным
Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.
По его словам, передает
Вместе с тем, он не уточнил, что это за условия должны быть.
Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между альянсом и Россией после аннексии Крыма и поддержке так называемых ДНР и ЛНР.
Российские власти в свою очередь обвиняет НАТО в расширении на Восток и размещении войск альянса на территории бывших советских республик в рамках санкций, введенных против России на фоне украинского кризиса, пишет