Генсек НАТО готов встретиться с Путиным

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Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что готов провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, передает dpa, если будут подходящие рамочные условия, то он готов встретиться, тем более, что «в трудные времена важно вместе садиться за стол переговоров».


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Вместе с тем, он не уточнил, что это за условия должны быть.

Эксперты расценивают слова генсека НАТО как важный сигнал на фоне непримиримых отношений, установившихся между альянсом и Россией после аннексии Крыма и поддержке так называемых ДНР и ЛНР.

Российские власти в свою очередь обвиняет НАТО в расширении на Восток и размещении войск альянса на территории бывших советских республик в рамках санкций, введенных против России на фоне украинского кризиса, пишет DW.
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Тэги: Россия-НАТО Персона: Йенс Столтенберг

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