ГАИ проведет спецмероприятие

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Сотрудники Госавтоинспекции за прошедшие выходные зафиксировали в столице 325 нарушений Правил дорожного движения.

21-22 декабря было совершено 191 дорожно-транспортное происшествие, в которых один человек получил травмы.


Видеофакт. В Гомеле произошла крупная авария

По-прежнему, отметили в ГАИ, остается актуальной проблема нетрезвых водителей. Некоторых водителей ничего не может остановить: ни опасность для участников дорожного движения, ни серьезные штрафы и лишение прав (а при повторном нарушении — конфискация авто).

Напомним, в Беларуси водитель считается нетрезвым, если у него в крови или выдыхаемом воздухе содержится 0,3 промилле алкоголя, а штрафы достигают ста базовых величин с лишением прав на три года.

В последнюю пятницу декабря Госавтоинспекция проведет Единый день безопасности дорожного движения. В этот раз девиз мероприятия: «Останови беду — позвони 102!».

«ГАИ обращается к гражданам, наблюдающим на проезжей части нетрезвых водителей или пешеходов, с просьбой сообщать о них в милицию! Возможно, ваше сообщение спасет чью-то жизнь», — отметили в дорожной милиции.
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Тэги: ГАИ пьянство за рулем

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