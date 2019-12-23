Беларусь будет штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Синоптики выступили с оперативным предупреждением о неблагоприятном погодном явлении, которое накроет Беларусь.

Как сообщается, туманы окутают практически всю территорию страны и сохранятся до конца дня. Видимость в туманах 100-500 метров.

Отмечается, что сохранятся они в ночные и утренние часы во вторник, 24 декабря.

В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности повышен с желтого до оранжевого.

Спасатели в туман рекомендуется в туман отказаться от похода в лес и рыбной ловли с лодки. Если же все-таки вы оказались на природе, то следует принять меры для того, чтобы не потерять ориентацию в лесу или на водоеме.

О советах Госавтоинспекции можно узнать здесь.