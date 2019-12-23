Макей: Беларусь представила видение улучшения работы Восточного партнерства

Беларусь подготовила свои предложения по улучшению деятельности Восточного партнерства (ВП).

Как сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью экономическому изданию Восточного комитета германской экономики Osteuropa Informationen (опубликовано 23 декабря на сайте МИД Беларуси), «сейчас в рамках Восточного партнерства разрабатывается набор целей и задач на период после 2020 года. Мы подготовили собственное видение тех улучшений, которые необходимо привнести в деятельность ВП и которые, на наш взгляд, отвечали бы интересам всех партнеров ЕС».

Он отметил, что большой интерес для Минска представляет «всеобъемлющее сотрудничество в сфере торговли».

Также, считает Макей, настало время подумать над комплексным подходом к обустройству границ, учитывающим вопросы безопасности и мобильности людей и товаров.

«Он мог бы включать в себя, в частности, дальнейшую модернизацию таможенных пунктов пропуска, обмен информацией между таможенными службами стран Восточного партнерства и ЕС».

Кроме этого, Беларусь предлагает сделать технологические инновации «сквозным» приоритетом взаимодействия. В частности, «Минск готов стать площадкой для IT-школы Восточного партнерства, которая бы готовила специалистов цифровой отрасли для всех наших партнеров».

Также жизненно важна как для ЕС, так и для его партнеров, экономики которых в значительной степени зависят от надежных связей с соседями, транспортная и энергетическая инфраструктура.

При этом, подчеркнул он, «особое внимание следует уделить развитию международных цифровых транспортных коридоров». «Надеемся, что аналогичный план действий в скором будущем будет разработан и для инвестирования в энергетические интерконнекторы на территории стран — партнеров ЕС», — заявил Макей.

Белорусский министр подчеркнул, что Восточное партнерство — «это инструмент прагматичного сотрудничества в регионе, наведения мостов и развития межличностных контактов на базе конкретных проектов с ощутимой добавленной стоимостью».

«Эти проекты должны быть, прежде всего, направлены на поддержку усилий стран — соседей ЕС по укреплению общественного благосостояния, а также модернизацию и повышение конкурентоспособности. Именно в этом, на наш взгляд, залог региональной устойчивости и развития», — резюмировал он.