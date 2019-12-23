Активист Петр Маркелов вышел на свободу после административного ареста

Общественный активист Петр Маркелов 23 декабря освободился из Центра изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина после 14-суточного административного ареста.

Находясь в ЦИП, Маркелов жаловался на ужасные условия содержания и просил встречи со своим адвокатом Альвиной Мингазовой. В течение четырех суток адвокат не могла увидеть своего подзащитного — администрация утверждала, что в центре нет свободных помещений для организации такой встречи. Встреча состоялась после того, как адвокат направила жалобы в ЦИП, в ГУВД Мингорисполкома, а также прокурорам Московского района Минска и генеральному прокурору.

Выйдя на свободу, Маркелов сообщил БелаПАН, что, после того как к нему пустили адвоката, в ЦИПе начались регулярные проверки условий содержания.

«В сравнении с тем, когда я тут находился 2,5 года назад, улучшилось питание, обед и ужин стали давать раздельно. Но отношение сотрудников осталось прежним — постоянные оскорбления задержанных, издевательства, угрозы забрать матрас. Обращения дали эффект. Я надеюсь, что это хоть немного улучшит отношение сотрудников к содержащимся там людям. Какими бы они ни были, к ним должно быть человеческое отношение», — подчеркнул Маркелов.

Он также сообщил, что намерен подавать жалобы на условия содержания.

Между тем в отношении Маркелова составлен еще один протокол — по ч. 1 ст. 23.34 КоАП за участие в несанкционированной акции в поддержку независимости в Минске 7 декабря. Рассмотрение дела назначено на 27 декабря в суде Партизанского района.

Петр Маркелов является активистом общественной инициативы Legalize Belarus, которая выступает за легализацию в Беларуси легких наркотиков, а также за смягчение наказания по антинаркотическим статьям Уголовного кодекса.