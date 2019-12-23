В Беларуси появится независимый экономический апелляционный суд

В Беларуси будет создан независимый экономический апелляционный суд, сообщил 23 декабря председатель Верховного суда Валентин Сукало. Такое решение было принято во время его рабочей встречи с Александром Лукашенко.

«Сейчас сложилась такая ситуация, когда экономические областные суды рассматривают споры по первой инстанции, и они же рассматривают эти споры в апелляционном порядке, — рассказал Сукало в эфире СТВ . — На наш взгляд, это не совсем правильно. Апелляционную функцию мы из областных судов изымаем и передаем в специальный суд, который будет один на всю страну — единый экономический апелляционный суд».

Создание такого суда, по его мнению, «повысит качество рассмотрения экономических споров и позволит завершать правосудие на апелляционной стадии».

По информации пресс-службы президента, в разговоре с Лукашенко Сукало отчитался о проделанной работе для реализации национальной программы развития системы правосудия на ближайшие пять лет.

Программа была сформирована по итогам встречи Лукашенко с судейским корпусом страны, которая состоялась 5 апреля и была приурочена к церемонии открытия Дома правосудия. Документ насчитывает 23 положения, по 14 из них непосредственным исполнителем является Верховный суд.