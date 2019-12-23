«Амур», проигрывая 0:3, смог одержать победу над минским «Динамо»

Валидольный для своих поклонников матч выдали сегодня в Хабаровске «Амур» и минское «Динамо».

Сначала минчане забросили три шайбы (Паре, 11:41, Дроздов, 22:29, Граньяни, 24:26) и, показалось, что «черная полоса» закончилась. Но, у «Амура» были другие планы. Голы Загорны (48:03, 53:26 — обе в большинстве), Игнатовича (55:43 в большинстве) и Ушенина (58:50) принесли три очка хозяевам — 4:3.

Это десятое поражение подряд у «зубров». Антирекорд составляет 11 матчей без побед.

Следующую встречу минчане проведут в Пекине против местного «Куньлуня».