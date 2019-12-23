Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту

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Сегодня официально было открыто железнодорожное сообщение по Крымскому мосту по маршруту Керчь — Тамань.

Большую часть пути глава российского государства Владимир Путин провел в кабине машиниста.

Кроме этого, в режиме телемоста Путин поучаствовал в церемонии отправления поезда из Санкт-Петербурга в Севастополь.

Строительство Крымского моста началось в феврале 2016-го. Его протяженность — 19 километров. Мост через Керченский пролив соединяет Таманский полуостров с Крымом и состоит из двух частей — автомобильной и железнодорожной, напоминает РБК.
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Тэги: Крымский мост Персона: Владимир Путин