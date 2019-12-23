Меркель стала вторым канцлером ФРГ по длительности срока пребывания у власти

Глава немецкого правительства Ангела Меркель вышла на чистое второе место по сроку правления.

Сегодня 5144 дня с того момента, как ее впервые избрали федеральным канцлером. На один день меньше возглавлял правительство первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр.

Меркель стала руководителем Кабинета министров 22 ноября 2005 года.