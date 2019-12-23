Меркель стала вторым канцлером ФРГ по длительности срока пребывания у власти

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Глава немецкого правительства Ангела Меркель вышла на чистое второе место по сроку правления.

Сегодня 5144 дня с того момента, как ее впервые избрали федеральным канцлером. На один день меньше возглавлял правительство первый федеральный канцлер Западной Германии Конрад Аденауэр.

Меркель стала руководителем Кабинета министров 22 ноября 2005 года.

Лидером же по этому показателю является «канцлер германского единства» Гельмут Коль — 5869 дней, пишет DW.
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Тэги: Германия Персона: Ангела Меркель

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