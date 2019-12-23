Шейман доложил Лукашенко об итогах работы Управделами президента

Управляющий делами президента Виктор Шейман доложил Александру Лукашенко о предварительных итогах работы организаций и предприятий, подчиненных Управделами.

Фото: president.gov.by

В ходе доклада, сообщает пресс-служба президента, Шейман отметил, что «тенденция положительная, результаты лучше, чем годом ранее». Так, по его словам, ожидаемая выручка от реализации продукции превысит 1,8 млрд рублей, оборот внешней торговли товарами и услугами — более 300 млн. В три раза сокращено количество убыточных предприятий.

Шейман также доложил о новых и перспективных направлениях в работе Управделами, в том числе о запуске серийного производства пластиковых лыж.

Учитывая то, что Шейман также курирует африканский вектор сотрудничества, сообщает пресс-служба, во время встречи обсуждался ход строительства ряда совместных предприятий.

Еще одной темой были кадровые вопросы в системе Управделами. Лукашенко, сообщает пресс-служба, «отдельно отметил и напряженную работу Управления делами президента в период новогодних праздников». «Спрос в это время, если можно так сказать, на президента очень большой. Но это приятные хлопоты, хоть и физически это нагрузка большая, — сказал он. — Управлению делами приходится это все обеспечивать, на вас ложится большая нагрузка».

По словам Лукашенко, это как уже традиционные мероприятия государственного масштаба, к примеру, благотворительная акция «Наши дети», так и новые, в том числе Венский бал, который планируется провести во Дворце Независимости 28 декабря. «Спасибо австрийцам, что они предложили такое мероприятие. Они очень давно (уже несколько лет назад) глаз положили на Дворец Независимости — этот огромный зал торжественных церемоний. Мы с ними согласились, что проведем такой Венский бал с их участием. Они будут организовывать, мы — помогать», — сказал Лукашенко.