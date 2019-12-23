Северинца будут судить за призыв на акцию против интеграции с Россией

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Сопредседателя БХД Павла Северинца вызывают в суд Фрунзенского района за призыв к участию в акции протеста 7 декабря.

Об этом политик сообщил у себя в Facebook.


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Судить Северинца будут по статье 23.34 (Участие в несанкционированном массовом мероприятии). За участие в этой акции политика еще на прошлой неделе осудили на 15 суток, но отбывать наказание его не отправили.

В декабре в Минске прошло четыре акции протеста против интеграции с Россией: 7, 8, 20 и 21 декабря. Самая многочисленная акция состоялась 20 декабря.

Сюжет: Углубленная интеграция
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Тэги: интегарция Беларусь-Россия Персона: Павел Северинец

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